أردوغان: مؤتمر سوتشي مقابل وقف الهجمات على الغوطة وإدلب

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان نظيره الروسي فلاديمير #بوتين بضرورة إيقاف نظام الأسد عملياته العسكرية في #إدلب والغوطة الشرقية لإنجاح قمة #سوتشي ومحادثات #أستانا.

وكان أردوغان قد هدد بشن عملية جنوب #سوريا مشابه لدرع الفرات التي شنها الجيش التركي قبل عامين.

هذا وخسرت فصائل المعارضة معظم المواقع التي استعادتها يوم الخميس في ريف إدلب خلال هجوم معاكس كانت قد نفذته على قوات النظام والميليشيات المساندة لها.

وذكرت مصادر عسكرية متطابقة أن قوات النظام استوعبت الهجوم تجاه نقاطها في محيط عطشان وتل مرق والخوين وأرض الزرزور وأم الخلاخيل، وبدأت باستعادة النقاط التي تراجعت منها ونجحت في السيطرة على أغلبها فيما لا تزال المعلومات غير مواضحة بشأن مطار "أبو الظهور" العسكري.