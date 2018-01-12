لافروف يبحث مع ظريف سبل الحل في سوريا سياسياً

أعلنت الخارجية الروسية، في بيان الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي #لافروف بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، سبل حل الصراع في سوريا بالطرق السياسية.

وقالت الخارجية إن الوزير، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الإيراني الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي يستضيفه منتجع سوتشي الروسي في أواخر يناير كانون الثاني.

وأضافت الخارجية الروسية أن لافروف تحدث أيضاً، عبر الهاتف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بشأن الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني السوري.

هذا وكان مؤتمر سوتشي قد تصدر مباحثات لافروف مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في موسكو الأربعاء الماضي.

وقال لافروف في مستهل لقائه مع ظريف: "لدينا ما نناقشه من مسائل جدول الأعمال الدولي. ونحن في مرحلة حساسة جدا من التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، تنفيذاً لمبادرتنا الثلاثية الروسية – الإيرانية – التركية".

وأضاف أن مؤتمر سوتشي سيسمح بتهيئة الظروف لإنجاح مفاوضات جنيف حول سوريا.

من جانبه أكد ظريف التزام الجانب الإيراني بالتعاون مع روسيا وتركيا من أجل إيجاد الطريق نحو التسوية السياسية في سوريا خلال مؤتمر سوتشي.

وأشار إلى أن التعاون بين إيران وروسيا لعب دوراً فعالاً في محاربة الإرهاب بالمنطقة.