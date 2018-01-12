معارك إدلب.. كر وفر بين قوات النظام السوري والمعارضة

استعاد النظام السوري جزءا من القرى والبلدات التي سيطرت عليها فصائل المعارضة فجر الأمس بعد هجوم مباغت على عدة جبهات في ريفي حماة وإدلب.

واستخدم النظام السوري سياسة الأرض المحروقة في محاولة صده لهجمات فصائل المعارضة في ريفي إدلب وحماه ومحيط مطار أبو الظهور العسكري، الأمر الذي دعا المعارضة للانسحاب من عدد من القرى التي استعادتها سابقا.

معارك كر وفر بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة شهدها ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

فبعد أن وصلت قوات النظام لتخوم مطار أبو الظهور في ريف إدلب، فاجأتها فصائل المعارضة السورية بهجوم معاكس على الخاصرة الجنوبية الشرقية للمحور الذي تقدمت منه قوات الأسد وعلى امتداد عشرين كيلو مترا تقريبا من قرية عطشان جنوبا إلى قرية تل خزنة جنوب غرب سنجار.

وجاءت الهجمة العكسية لفصائل المعارضة في محاولة لتنفيذ خطة ترمي لحصار قوات النظام وإجبارها على الانسحاب من ريف إدلب ومحيط مطار أبو الظهور. إلا ان الخطة لم تكتمل وتقدم فصائل المعارضة في المنطقة لم يدم طويلا. إذ سرعان ما تمكنت قوات النظام وبإسناد جوي مكثف من استيعاب الهجمة واستعادة السيطرة على ما خسرته من مواقع.

المعارك في قرى ريف إدلب الجنوبي كبدت النظام خسائر في الأرواح والعتاد حيث قتل نحو 40 عنصرا للنظام وميليشياته وأسر 15 آخرين في بلدة الخوين، كما أنها اشغلت قوات النظام عن هدفها الرئيس من الحملة وأخرت السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري.