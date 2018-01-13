النظام السوري يسعى لحصار 35 قرية بين حلب وإدلب وحماة

بعد سيطرتها على نحو 160 قرية في الريفين الحلب والإدلبي تسعى قوات النظام لحصار ما يزيد عن خمس وثلاثين قرية في ثلاثة محافظات متحاذية، حيث سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال عشرين يوماً تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم واسع في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي والريف الجنوبي لحلب.



وفرضت قوات النظام السيطرة على نحو مئة وستين قرية، في القطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي من ريف محافظة إدلب، والقطاع الجنوبي من ريف حلب.



وبهذا التقدم أصبحت المسافة المتبقية بين القوات المتقدمة والقوات الأخرى المتواجدة في الريف الإدلبي الشرقي، تقدر بأقل من ستة كيلومترات.



وفي حال تمكنت قوات النظام من الوصول إلى قواتها المتواجدة في محيط مطار أبو الضهور في ريف إدلب الشرقي فإنها ستتمكن من محاصرة أكثر من خمس وثلاثين قرية ممتدة داخل الحدود الإدارية المتحاذية لكل من محافظة حلب وحماة وإدلب.