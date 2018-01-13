قوات الأسد تقصف حرستا ودوما بغاز الكلور السام

أفاد ناشطون في الغوطة الشرقية بأن قوات الأسد استهدفت حرستا ودوما بغاز الكلور السام>

وأظهرت صور تداولها الناشطون لضحايا من هجوم قال ناشطون إنه كيماوي.

هذا واعتبرت هيئة المفاوضات السورية استهداف النظام لحرستا ودوما بالغازات السامة يأتي نتيجة فشلها باستعادة ادارة المركبات عبر عزل مدينة حرستا عن دوما في ريف دمشق الشرقي رغم فتحها محورا عسكريا على المزارع الفاصلة مع دوما وسيطرتها على عدة نقاط وفق ما ذكره موقع عنب بلدي.

هذا وارتفع عدد قتلى الغارات على الغوطة الشرقية إلى أكثر من 170 بينهم أكثر من خمسين طفلاً منذ أواخر الشهر الماضي.

من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هجمات قوات النظام والروس على الغوطة الشرقية في أواخر نوفمبر 2017 أسفرت عن مقتل ثمانية أطفال وتدمير أو إلحاق الضرر بأربع مدارس وهو ما حرم مزيدا من الأطفال من التعليم.

واتهمت المنظمة النظام والروس بالنظر إلى حياة الأطفال في الغوطة الشرقية على أنها هامشية تماما داعية مجلس الأمن للمطالبة بوقف فوري لجميع الهجمات غير المشروعة وقتل الأطفال وتدمير المدارس.

وشددت المنظمة على ضرورة استخدام التهديد بفرض عقوبات على المسؤولين على هذه الهجمات.