تركيا تدفع بالمزيد من التعزيزات استعداداً لمعركة عفرين

وصلت تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى ولاية شانلي أوروفة جنوب شرقي البلاد على الحدود مع #سوريا.

يشار إلى أن تعزيزات تركية ممثالة وصلت في وقت سابق إلى منطقة ريحانلي بولاية هطاي جنوب البلاد لدعم القوات المنتشرة على الحدود مع سوريا.

كما جددت المدفعية التركية قصفها على منطقة #عفرين، في إطار الاستعدادات التي تجريها #تركيا لشن هجوم عسكري قالت إنه سينفذ خلال أيام على المنطقة.

من جهته، انتقد الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، قرار واشنطن تدريب قوات سورية، تتضمن الأكراد على حراسة الحدود السورية مع تركيا والعراق، واصفاً إياها بالخطوة التحذيرية غير المقبولة.

وكان قد أعلن التحالف ضد تنظيم #داعش، بقيادة الولايات المتحدة، عن تشكيل قوة حدودية ترأسها فصائل كردية، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس التركي بالمقلقة وغير المقبولة.