تركيا: عمليتنا بعفرين مدعومة بقوات من المعارضة السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن العملية العسكرية التركية ضد قوات كردية في منطقة عفرين بسوريا سيدعمها مقاتلون من #المعارضة_السورية.

وتعتبر تصريحات #أردوغان للصحافيين في البرلمان الأحدث ضمن سلسلة تحذيرات من عملية وشيكة تستهدف عفرين بعد أن قالت قوات #التحالف بقيادة الولايات المتحدة، إنها تعمل مع قوات يقودها أكراد لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد في #سوريا.

من جهته، أعلن قائد الجيش التركي أنه لن يسمح بدعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وأضاف أنه "يجب على #حلف_الأطلسي ألا يفرق بين جماعات #الإرهاب المختلفة".

وأدلى خلوصي آكار بالتصريحات خلال اجتماع للحلف في بروكسل. وغضبت تركيا بعدما قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة يوم الأحد إنه يعمل مع قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب لتشكيل قوة حدودية في سوريا قوامها 30 ألف فرد.