لافروف محذراً: تشكيل قوة شمال سوريا.. يقسم البلاد

رفض وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف دعم #الولايات_المتحدة فكرة تشكيل قوات حدود سورية من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا، والتي تشكل وحدات الحماية الكردية العماد الأساسي لها.

وقال لافروف: "إن مثل هذه الخطوة قد تقود إلى تقسيم #سوريا".

من جانبه، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرب هذه القوة الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

فيما تواصل في الوقت نفسه المدفعية التركية قصف مواقع في ضواحي عفرين، وذلك مع استمرار الدفع بتعزيزاتٍ عسكرية إلى الحدود مع سوريا.

تحضيرات تركية لمعركة عفرين

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشار بتصريحاته إلى أن معركة عفرين باتت قاب قوسين أو أدنى من إعلان انطلاقها، فالاستعدادات للهجوم العسكري على المدينة قد انتهت، بحسب ما أعلنه أردوغان، ونوّه إلى أن ساعة الصفر من الممكن أن تنطلق في أي لحظة.

وقال أردوغان: "قواتنا التركية المسلحة ستنهي مسألة عفرين ومنبج قريبا، وتجهيزاتنا العسكرية اكتملت الآن، وسوف نبدأ تحركاتنا في أسرع وقت".

وبدأت تطبق هذه التصريحات على أرض الواقع، حيث تواصل مدفعية القوات التركية قصفها على أطراف عفرين، وذلك تمهيداً لدخول القوات العسكرية ميدان المعركة قريبا.

واستهدف القصف المدفعي منطقتي قسطل ودكمداش، إضافة إلى مناطق وقرى أخرى في ريف عفرين، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من انتهاء الاستعدادات للبدء بالعملية العسكرية، إلا أن ذلك لم يمنع القوات التركية من إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود مع سوريا، وضمت التعزيزات الجديدة رتلا عسكريا مؤلفا من 20 آلية إلى قضاء قيزيل تابه بولاية ماردين جنوب البلاد. على أن تنتقل بعد ذلك إلى ولاية شانلي أورفة المحاذية للحدود مع سوريا لتنضم إلى باقي الوحدات على الحدود.

قبل ذلك أرسلت تركيا تعزيزات عسكرية، تتضمن مدرعات وجنودا وعربات نقل إلى وحداتها المنتشرة على الحدود مع سوريا في ولاية غازي عنتاب، جنوب البلاد.

ولم يكن التصعيد العسكري التركي في المنطقة وليد اللحظة، فلطالما أكدت #أنقرة على الحاجة إلى طرد وحدات الحماية الكردية من عفرين، التي تقع تحت سيطرة وحدات الحماية الكردية الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، والذي تعتبره أنقرة إرهابيا نظرا لارتباطه بـ #حزب_العمال_الكردستاني.