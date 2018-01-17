سوريا الديمقراطية: التحالف سيعترف بفيدرالية شمال سوريا

أعلن مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، سيعترف بفيدرالية شمال سوريا، ويحميها من أي تدخل محلي أو إقليمي.

إعلام قوات سوريا الديمقراطية نقل عن مصادر كردية أن خطوة تشكيل قوة عسكرية حدودية بدعم من التحالف في شمال سوريا وإرسال دبلوماسيين أمريكيين، ستمهد لخطوة الاعتراف بشرق الفرات وفيدراليته.

وأكد المصدر أن التحالف الدولي باقٍ في سوريا، مشيرًا إلى أن وجوده يشكل حاجة محلية وإقليمية ودولية لحماية مكونات سوريا من الإرهاب من جهة, إضافة إلى منع هيمنة دول مثل إيران وتركيا على سوريا من جهة أخرى.

وكانت المدفعية التركية بدأت أمس أولى موجات قصفها لمواقع المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين السورية.

القصف التركي يتزامن مع استكمال الحشود العسكرية على الحدود وسط تلويحٍ تركي بعمليةٍ واسعة النطاق لسحق المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن التي دعت إلى الهدوء على جانبي الحدود.

من جهتها، توعّدت وحداتُ الحماية الكردية بالتصدي لأي هجوم تركي، واعلنت جاهزيتها للدفاع عن مناطقها، وقال قائد الوحدات سيبان حمو انهم سيخلصون المنطقة من مصائب تركيا، بحسب تعبيره.

إلى ذلك قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن كل نشاط تقوم به واشنطن مع قوات سوريا الديمقراطية يتعلق بالشأن الداخلي لسوريا.

واعتبرت ناورت أن سبب تواجد الولايات المتحدة بسوريا هو القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت ناورت أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيلتقي في وقت لاحق نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.