وزير بريطاني يطالب الأسد وحلفاءه بوقف قصف الغوطة وإدلب

دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا آليستر بيرت، النظام السوري والموالين له إلى وقف قصفهم لمناطق المعارضة، وفي مقدمتها الغوطة الشرقية ومحافظة إدلب المدرجتين ضمن مناطق خفض التوتر.



وقالت الخارجية البريطانية في بيان، إن الوزير اكد خلال لقائه رئيس هيئة المفاوضات السورية نصر الحريري، ان مئات المدنيين قتلوا والآلاف تركوا منازلهم خلال الأسابيع الأخيرة إثر هجمات النظام، مطالبا نظام الأسد بوقفها.

وأشار الوزير البريطاني الى انه لا يمكن إنهاء حالة عدم الاستقرار والمعاناة الإنسانية إلا عبر تسوية سياسية، مشددا على دعم بلاده لمباحثات جنيف لانها أفضل طريقة لتحقيق حل سياسى دائم.

كما تعهد الوزير بأن تقدم بلاده مساعدات إنسانية للسوريين بنحو ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار.