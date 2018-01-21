عفرين.. الأكراد يعلنون النفير العام ضد روسيا

اتهمت الإدارة الذاتية الكردية في منطقة #عفرين، ببيان لها الطيران الروسي بقصف المنطقة، وقالت: "إن انسحاب #القوات_الروسية من إقليم عفرين، هو بمثابة اتفاق بينها وبين #تركيا والنظام السوري، كما أننا نعتبر أن الطيران هو الطيران الروسي يحمل العلم التركي". في اتهام صريح لـ #الطيران_الروسي بالمشاركة في القصف، على ما يتضح في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الديمقراطي، الأحد، وقرأه عثمان الشيخ عيسى، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي، للإدارة الذاتية في عفرين، كما جاء في خبر موقع الاتحاد الديمقراطي.

وجاء في البيان المنشور: "ونحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية نعلن النفير العام". مهدداً بأن عفرين ستكون "هي المحطة الأخيرة للفاشية التركية، ومقبرة لديكتاتور العصر أردوغان". بحسب ما جاء في خاتمة البيان المشار إليه.