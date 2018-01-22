الحماية الكردية: روسيا خانتنا وغدرت بنا في عملية عفرين

يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين في جلسته المقررة #معركة_عفرين التي أطلقتها تركيا، بينما وصفت أنقرة الجلسة المغلقة بأنها داعمة للإرهاب.

من جهته، اتهم قائد وحدات الحماية الكردية سبان حمو روسيا بخيانة أكراد سوريا والغدر بهم. وذلك من خلال سماحها بالعملية التركية في عفرين.

ولفت حمو إلى أن #النظام_السوري أبلغ الوحدات بأن موسكو منعت قواته من الرد على الجيش التركي، ومنعت تقديم الدعم للوحدات الكردية.

وكشف حمو في حوار له مع صحيفة "الشرق الأوسط" أنه زار موسكو قبل يومين وأبلغه الروس أنه من حق تركيا الدفاع عن أمن حدودها، وأنهم سحبوا عسكريين روس من عفرين باتجاه تل رفعت في ريف حلب، وأكدوا له أن الجيش الروسي لن يتدخل في العملية التركية.

وأضاف حمو أنه طلب غطاء جوياً روسياً ومنع تركيا من قصف قوات الحماية، لكن الروس لم يوافقوا.