بدعم تركي.. الجيش الحر يبدأ عملية عسكرية في منبج

أعلنت وكالة الأناضول أن #الجيش_السوري الحر مدعوما بقوات تركية بدأ هجوما على مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحماية الكردية في #منبج وريفها.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أن الجيش الحر بدأ في خوض عمليات قتالية والتحام مباشر في ريفي منبج وعفرين، وذلك بهدف تحرير المنطقة من عناصر حزب #العمال_الكردستاني وبدعم وإسناد من الجيش التركي.

كما أكدت الوزارة الدفاع أن الأولوية هي حماية #المدنيين، والحفاظ على البنى التحتية، وإبعاد المنظمات الإرهابية من المنطقة، بما يتيح عودة أكثر من ٢٥٠ ألف مهجر من أهالي المناطق التي يجري العمل على تحريرها.

الائتلاف يرحب

من جهته، أعرب الائتلاف الوطني السوري عن دعمه ومساندته ما أسماه "الحملة التي يساهم فيها الجيش الحر بإشراف الحكومة السورية المؤقتة".

واعتبر الائتلاف في بيان أن هذه الحملة هدفها تحرير عدد من مدن وبلدات الشمال السوري من سيطرة قوى اإهابية بتنسيق ودعم جوي من تركيا.

