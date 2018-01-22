هيئة التفاوض في روسيا اليوم.. وسوتشي لم يحسم

تتوجه هيئة التفاوض المنبثقة من المعارضة السورية إلى موسكو الاثنين، في زيارة تعد الأولى من نوعها إلى #روسيا.

وتهدف الزيارة بحسب #المعارضة للوقوف على حقيقة الموقف الروسي تجاه العملية السياسية في سوريا.

ومن المقرر أن تلتقي الهيئة وزيري الخارجية والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي.

يذكر أن هيئة التفاوض المعارضة لم تحسم موقفها النهائي بعد من المشاركة في #مؤتمر_سوتشي الذي تخشى أن يكون بمثابة التفاف على مسار جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وكان رئيس الهيئة العليا للمفاوضات في سوريا #نصر_الحريري أكد الأسبوع الماضي في مقابلة مع العربية أن المعارضة السورية "لا تعلم شيئاً" عن مؤتمر سوتشي الذي تعد له روسيا لحل الأزمة السورية.

وتطرق الحريري للعلاقة الجدلية بين مؤتمر #سوتشي ومسار "مؤتمر جنيف" الذي ترعاه الأمم المتحدة، نافياً أن تكون لدى وفد المعارضة أي معلومات عن المؤتمر. وأضاف: "إذا كانت أي دولة في العالم ترغب في الحل السياسي فهذا الحل يجب أن يكون مستندا إلى المرجعيات الدولية".