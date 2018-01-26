الأكراد يطلبون مساعدة النظام لصد هجوم تركيا على عفرين

دعت إدارة الحكم الذاتي التي يقودها الأكراد في منطقة عفرين السورية في بيان على موقعها الإلكتروني، الخميس، #النظام_السوري لحماية حدودها مع تركيا من الهجمات التركية.

وقال البيان "ندعو النظام السوري للقيام بواجباته تجاه #عفرين وحماية الحدود السورية مع #تركيا من هجمات الأتراك، حيث لم يقم بواجبه حتى الآن على الرغم من الإعلان عن الهجوم بشكل رسمي، كما ندعو لنشر قوات النظام لتأمين حدود منطقة عفرين".

وكان نائب رئيس وزراء تركيا، بكر بوزداج، الخميس، أكد أنه إذا كانت #أميركا تريد تجنب اشتباك محتمل مع تركيا في سوريا فعليها أن تتوقف عن دعم "الإرهابيين" في إشارة إلى الوحدات الكردية.

وقال بوزداج في مقابلة مع محطة تلفزيون (خبر) "الذين يساندون المنظمة الإرهابية سيصبحون هدفاً في هذه المعركة".

وتابع "الولايات المتحدة بحاجة لمراجعة جنودها وعناصرها الذين يقدمون الدعم للإرهابيين على الأرض، بطريقة ما لتجنب مواجهة مع تركيا".

وكان الرئيس الأميركي اتصل الأربعاء بالرئيس التركي، حاثاً إياه على الحد من العمليات التركية في عفرين.

يأتي هذا فيما تستمر العمليات العسكرية التركية لليوم السادس في المدينة السورية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وكان الرئيس التركي أكد، الأربعاء، أن عملية #غصن _الزيتون (التي أطلقت السبت) لن تتوقف قبل أن تسقط المخاطر، ومنها الآتية من منبج، شمال غربي سوريا، حيث تتواجد قوات خاصة أميركية.