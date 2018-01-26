الكرملين يعترف: "سوتشي" لن يسفر عن حل سياسي في سوريا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه في الوقت الراهن أي خطط لحضور مؤتمر السلام السوري الذي سيعقد في مدينة سوتشي الروسية.



وقال بيسكوف إن المؤتمر الذي تستضيفه روسيا الأسبوع المقبل سيكون مهما لكنه لن يسفر عن حل سياسي حاسم للأزمة السورية.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية في فيينا، حيث تعقد الجولة التاسعة من المحادثات السورية بيومها الثاني، أن وفد النظام السوري رفض رفضاً قاطعاً منذ الخميس الدخول في مفاوضات مع المعارضة، لا بل اتهم المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا بعدم الحيادية.

في حين أفادت معلومات أن دي ميستورا غير راض عن التحرك الروسي، لا سيما أنه يعتبر أن الطرف الروسي لم يضغط بشكل كاف على النظام السوري من أجل الانخراط في التفاوض.

وفي هذا السياق أشار مراسل العربية إلى أن الاجتماع بين دي ميستورا والخارجية الروسية بشأن سوتشي لم يكن إيجابياً على الإطلاق.

إلى ذلك، أفادت مصادر العربية أن النظام السوري خفض تمثيله في مؤتمر سوتشي، في خطوة قد تفسر بأنها "إطاحة" بالمؤتمر من أساسه.

كما أفاد مراسل العربية أن اجتماعات الجمعة لم يرشح عنها بعد أي قرار في إمكانية المشاركة في سوتشي من قبل المعارضة السورية أو المبعوث الأممي.

وفي تعليق على ما جرى في فيينا الجمعة، قال بشار الزعبي ممثل الفصائل العسكرية في المحادثات، إنه لم يتم تسجيل أي تقدم في اليوم الثاني من المحدثات التي انطلقت الخميس، كما أن الروس فشلوا في إحضار النظام إلى طاولة المفاوضات.

ولدى سؤاله على نتيجة اللقاءات التي تمت بين المعارضة وعدد من المسؤولين الدوليين، أجاب الزعبي بأن كل تلك اللقاءات أتت لتكشف للأطراف المعنية بالتوصل إلى حل للأزمة السورية حقيقة النظام السوري ومواقفه الرافضة للتفاوض.

