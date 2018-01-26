مفاوضات فيينا.. مشادات كلامية بين وفد النظام ودي ميستورا

التقى المبعوث الخاص للامم المتحدة ستيفان دي ميستورا خلال اليوم الأول من المحادثات السورية المنعقدة في فيينا بممثلي النظام السوري، ووفد المعارضة كل على حدة، وبحسب المعلومات الواردة من فيينا فإن اجتماع دي ميستورا مع وفد النظام تخللته مشادات كلامية بعد اتهام المبعوث الاممي بعدم الحيادية وتقديم مذكرة اعتراض رسمية بحقه لا سيما بعد إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن والتي اتهم فيها النظام بعرقلة الحوار.

من جانبه رفض وفد النظام أيضا أي تفاوض خلال الاجتماع كما كان مقررا مقترحا ترك التفاوض إلى اجتماعات سوتشي الأسبوع المقبل وهي الاجتماعات التي لم يحسم بعد المبعوث الأممي ولا الهيئة العليا قرارهم بشأن حضورها.



وقالت مصادر للحدث إن المعارضة سلمت روسيا شروطا للمشاركة في المؤتمر أبرزها، عدم تكريس مسار سوتشي كمسار تفاوضي وأن يعقد مرة واحدة فقط ويصدر عنه توصيات لمسار جنيف فقط..

وأن ينضوي المؤتمر تحت مظلة القرار الأممي 2254 ويعترف النظام وموسكو بمسار جنيف مسارا شرعيا وحيدا للعملية السياسية..



وكان رئيس هيئة التفاوض أعلن قبل انطلاق اجتماعات فيينا أن الهيئة لن تحسم ذهابا لسوتشي دون الحصول على معلومات كاملة عن المؤتمر من موسكو.