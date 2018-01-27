موسكو: غياب المعارضة السورية عن "سوتشي" لن يؤثر

في اول رد فعل على قرار الهئية العليا للمفاوضات السورية مقاطعة مؤتمر سوتشي، أكدّت الخارجية الروسية أن المؤتمر سيعقد بموعده المقرر، وأنّ رفض المعارضة لن يؤثر على المؤتمر، خاصة وأنّ 1600 شخص سوف يحضروا إلى سوتشي ويمثلون جميع شرائح المجتمع السوري.

وتابع المصدر أنّ موسكو لم تستلم بعد من هيئة المفاوضات ردا رسميا بشأن عدم المشاركة بمؤتمر سوتشي.

وكان رئيس هيئة المفاوضات السورية نصر الحريري أعلن ان المعارضة لن تشارك في مؤتمر سوتشي معتبرة أنه لن يخرج باي شيئ مفيد لحل الأزمة وفق قوله.



وقال ان المعارضة ستواصل جهودها مع كل الأطراف وروسيا لحل الأزمة السورية، وانهم مستعدون لمواصلة الحوار مع روسيا بحال أثبتت جديتها، مشيرا إلى أن الروس لم يمارسوا أي ضغوط على وفد المعارضة، وطالب بأن تكون أي مبادرة ضمن جهد جماعي دولي وفق القرار 2254 وجنيف 1



وأشار الحريري إلى أن الجولة الحالية من المحادثات كانت اختبارا لجدية روسيا والنظام، وشدد على ان النظام لازال مستمرا في جرائمه



وقال الحريري ان اللقاءات في فيينا كانت محاولة لدفع أي حل سياسي في جنيف، وان الحوار الوطني يجب أن يتم في مرحلة انتقالية بناء على دستور جديد

في هذا الوقت، أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك أن الامين العام انطونيو غوتيريس قرر ايفاد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى مؤتمر سوتشي رغم مقاطعة المعارضة له.



وأفاد دوجاريك أن الأمين العام "واثق بأن المؤتمر في سوتشي سيساهم بشكل أساسي" في إحياء محادثات السلام التي تعقد برعاية الامم المتحدة في جنيف.









