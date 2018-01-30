مؤتمر "سوتشي": الشعب السوري سيقرر مصيره في الانتخابات

أكد البيان الختامي لمؤتمر سوتشي أن الشعب السوري سيحدد مستقبله عبر الانتخابات، مشيرا إلى الحفاظ على جيش النظام السوري ودوره فيما يسمى "مكافحة الإرهاب".

واختتم مؤتمر سوتشي حول الأزمة السورية أعماله، مساء الثلاثاء، بعد أن عصفت به الخلافات وأجلت جلسته الافتتاحية، وعارضته فصائل سورية.

وكان مؤتمر #سوتشي، افتتح الثلاثاء، في روسيا، بعد تأخير استمر ساعتين بسبب الخلافات. وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، في كلمته أن الظروف مهيأة للسلام في سوريا.

وفي بداية الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس وفد النظام السوري كلمة شكر فيها موسكو على استضافة المؤتمر، في ظل غياب المبعوث الأأممي دي ميستورا.

وقال لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن هذا المؤتمر من شأنه أن يوحد بين جميع أبناء الشعب السوري، مشيرا إلى أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لإقامة السلام في سوريا.

وأكد أن روسيا تعمل مع #تركيا و #إيران على إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وذلك بفضل محادثات أستانا. وشدد على أن كل الظروف باتت مهيأة للسلام في سوريا.

ثم جرى اختيار مجموعة من المشاركين لهيئة رئاسة المؤتمر، وعددهم 10 أشخاص.

وإلى ذلك، أعلنت الخارجية التركية، في وقت متزامن، أن المعارضة السورية سيمثلها وفد تركي.

وفي وقت سابق، عُلقت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر سوتشي حول الأزمة السورية إثر خلافات بين المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والوفد التركي المشارك، وروسيا.

وأفادت مصادر "الحدث" من سوتشي أن خلافات وقعت بين دي ميستورا، وروسيا وتركيا، فيما يتعلق بلجان المؤتمر التي كان من المفترض أن تتشكل عبر المحادثات.

وأوضحت المصادر أن سبب الخلاف مع دي مستورا تعلق بتشكيل لجنة الإصلاح الدستوري ورئاستها، حيث أن الموفد الأممي طالب بأن يترأس اللجنة، كما قدم مجموعة أسماء تم استبعادها من قبل الروس.

إلى ذلك، تمسك دي مستورا بمطلبه أن تكون اللجنة ضمن الآلية التشاورية التي شكلها في شهر مايو العام الماضي .

أما الخلاف الروسي التركي فقد تمحور حول أن النظام أرسل #معراج _أورال لحضور المؤتمر، وهو قائد ما يسمى جبهة المقاومة الوطنية لتحرير اسكندرونة. وطالب الأتراك بإخراجه من القاعة باعتباره مطلوبا للقضاء التركي ومصنفاً ارهابياً.

كما أتى انسحاب الوفد التركي اعتراضاً على طريقة التعامل مع وفد الفصائل المسلحة الذي كان أتى صباحاً إلى مطار سوتشي، ومن ثم انسحب عائداً إلى تركيا.

هذا واتهمت المعارضة السورية في وقت سابق الثلاثاء، روسيا بعدم الإيفاء بتعهداتها لتركيا والأمم المتحدة، رافضة تشكيل منصة جديدة باسم منصة سوتشي.

إلى ذلك، أجرى وزيرا خارجية روسيا وتركيا اتصالا هاتفيا لتهدئة الأمور، والحؤول دون فشل الاجتماع.

وكان المؤتمر أجّل من الاثنين إلى الثلاثاء، وسط مقاطعة من قبل المعارضة السورية، ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات، وانسحاب الفصائل العسكرية.

انسحاب وفد فصائل الشمال.

انسحاب فصائل سورية

وأفاد مراسل الحدث صباح الثلاثاء بانسحاب وفد الفصائل المسلحة (الناشطة في شمال سوريا) من المشاركة في المؤتمر وعودته إلى تركيا.

وأوضح المراسل نقلاً عن أحد أفراد وفد الفصائل قوله: "إن الفصائل تلقت وعوداً وتعهدات سياسية ولوجستية من قبل روسيا، إلا أنها لم تر شيئاً منها على أرض الواقع، عند الوصول إلى مطار سوتشي"، لا سيما أن روسيا وضعت شعارات النظام السوري وعلمه.

ولفت المراسل إلى أن المعارضة العسكرية طالبت بوضع "علم الثورة السورية" (3 نجوم بدل 2)، مع علم النظام، إلا أن شيئاً من هذا لم يحصل.

وكانت بعض الوفود السورية المشاركة (كمنصتي موسكو والقاهرة وغيرهما من وجوه ما يسمى "معارضة الداخل") وصلت إلى روسيا.

ويبدو أن مهمة من حضر ستنحصر في تشكيل لجنة لإعداد دستور سوري جديد برعاية الأمم المتحدة، ليتم عرضه بعد الانتهاء منه على جميع الأطراف السورية، بالإضافة إلى الخروج بجملة من التوصيات تشبه إلى حد كبير ما خرجت به بقية المؤتمرات السابقة حول سوريا.

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، والذي يرأس وفد بلاده في المؤتمر، أكد للعربية الاثنين أن الوثائق النهائية للمؤتمر ستقدم إلى الأمم المتحدة لتطوير عملية جنيف، كاشفاً أن من أهداف سوتشي تشكيل مجلس رئاسة لمؤتمر الحوار، ولجنة عليا، ولجنة تنظيمية وثلاث لجان أخرى، أهمها لجنة دستورية يمكنها صياغة دستور جديد للبلاد.

من جهتها، أشارت وكالة إنترفاكس الروسية استناداً إلى وثائق رسمية أن المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان #دي_ميستورا سيترأس لجنة إعداد الدستور لتكون تحت رعاية الأمم المتحدة، التي فشلت جهودها في إحراز أي تقدم يذكر حول الدستور خلال جولات جنيف وفيينا السابقة.