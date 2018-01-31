اتفاق روسي تركي حول إدلب.. وإنشاء مراكز مراقبة سريعاً

عادت مناطق خفض التصعيد في سوريا إلى الواجهة مجدداً، لا سيما #إدلب.

فقد كشف مصدر في قصر الرئاسة التركي الأربعاء أن الرئيس رجب طيب #أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير #بوتين اتفقا على تسريع جهود تشكيل نقاط مراقبة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وشدد الزعيمان أيضا خلال اتصال هاتفي على أهمية مؤتمر السلام السوري الذي انعقد الثلاثاء برعاية روسيا في سوتشي رغم المشاكل التي شابته.

وفي هذا السياق، قال المكتب الإعلامي للرئيس الروسي إنه وأردوغان عبرا عن رضاهما عن نتائج مؤتمر سوتشي وتناولا أيضا تعاون البلدين في الحفاظ على مناطق عدم التصعيد في سوريا.

إلى ذلك، أطلع أردوغان بوتين على معلومات بشأن توغل تركيا في منطقة #عفرين السورية.

وكانت تركيا أطلقت في 20 يناير معركة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، شمال سوريا تحت ذريعة الحفاظ على أمنها من أي تهديدات إرهابية.