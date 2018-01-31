الأمم المتحدة: أكثر من 270 ألف نازح خلال الشتاء في سوريا

أعلنت مسؤولة الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة أن أكثر من 270 الف سوري فروا من المعارك في محافظتي #إدلب و #حماه شمال غرب سوريا بين قوات النظام والفصائل المعارضة.

وأوضحت المسؤولة الأممية الثلاثاء أمام مجلس الأمن أن المخيمات المخصصة لإيواء النازحين تجاوزت طاقة استيعابها ما أجبر العديد من الأشخاص على الإقامة في أحد المخيمات العشوائية في #إدلب ، وأن العديد من الأسر تشاركت في خيمة واحدة خلال الشتاء.

كما أضافت أن الغارات الجوية والمعارك في جنوب إدلب وشمال حماه، أجبرت أكثر من 270 الف شخص على النزوح منذ ديسمبر، مشيرة إلى مهاجمة 16 مستشفى في الشهر الأخير من 2017.

