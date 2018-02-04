دخول فصيلين من "الحر" إلى تركيا للمشاركة في عملية عفرين

غادرت أرتال من فصيلين في الجيش الحر من ريف #إدلب إلى الأراضي التركية لتتوجه إلى منطقة #عفرين في ريف #حلب الغربي>

وقالت مصادر عسكرية في عفرين إن أرتالًا من فصيلي حركة #نورالدين_الزنكي و #فيلق_الشام دخلت صباح الأحد، إلى #تركيا للمشاركة في العملية.

كما أشارت وسائل إعلام سورية إلى أن الأرتال دخلت تركيا من نقطة كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي.

ويأتي دخول الأرتال في وقت تروج فيه الصفحات الموالية للنظام، لتوقف معارك قوات الأسد في إدلب، وتسليم المنطقة لقوات عسكرية بغية تثبيت نقاط على أوتستراد حلب - معرة النعمان

