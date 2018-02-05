رغم المعارك.. مظاهرات في عفرين تنديداً بالقصف التركي

رغم المعارك المشتعلة في محيط عفرين ،ما زالت هذه المدينة في أقصى الشمال الغربي السوري تنبض بالحياة.

فقد امتلأت الأحد شوارع المدينة بتظاهرات احتجاج، شارك فيها الآلاف من سكان #عفرين تنديدا بالعملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية وفصائل سورية معارضة، ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

وغص الشارع الرئيسي وصولاً إلى الميدان، في وسط المدينة، بآلاف المدنيين الذين رفعوا يافطات طالبت المجتمع الدولي بوقف التدخل العسكري التركي.

كما ندد المتظاهرون بالقتلى والجرحى من المدنيين في عفرين والقرى المحيطة.

Despite airstrikes and shelling for 16 days, people of #Afrin stay in their city and denounce artacks with a mass protest pic.twitter.com/SgOMJQ9LB7 — Mutlu Civiroglu (@mutludc) February 5, 2018



