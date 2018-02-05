روسيا: المنظومة الدفاعية للمعارضة السورية "خطر هائل"

قال #الكرملين، الاثنين، إن منظومات دفاع جوي محمولة تمتلكها وتستخدمها المعارضة في #سوريا تشكل خطرا هائلا على كل الحكومات.

جاء ذلك بعد إسقاط طائرة حربية روسية هناك مطلع الأسبوع.

وكانت #وزارة_الدفاع_الروسية قالت إن الطائرة وهي من طراز سوخوي-25 أُسقطت في محافظة #إدلب وقُتل قائدها على الأرض بعد أن قفز بالمظلة من الطائرة.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، الاثنين، إن من السابق لأوانه تحديد من أمد عناصر المعارضة بالمنظومة التي استخدموها لإسقاط الطائرة، مضيفا أن وصول صواريخ كهذه إلى يد "إرهابيين" أمر مقلق للغاية.