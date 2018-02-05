100 قتيل وجريح في قصف روسي على الغوطة الشرقية

قالت مصادر #المعارضة_السورية إن 100 شحص سقطوا بين قتيل وجريح إثر قصف جوي روسي على أسواق شعبية في الغوطة الشرقية.

وأعلن #الدفاع_المدني السوري في بلدة #سراقب بريف إدلب أن طائرة هليكوبتر أسقطت عبوات من الغاز السام الليلة الماضية على بلدة قريبة من مكان أسقطت فيه طائرة حربية روسية.

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إصابة 5 مدنيين بحالات اختناق بعد قصف جوي شنته قوات النظام السوري على مدينة سراقب.

وأفاد المرصد بانبعاث رائحة كريهة بعد استهداف مروحيات قوات #النظام مناطق عدة في مدينة سراقب، ما تسبب بـ5 حالات اختناق بين المدنيين.

ونقل المرصد عن سكان ومصادر طبية أن عوارض الاختناق ناجمة عن استخدام غازات سامة من دون أن يتمكن من تحديدها.

ويأتي ذلك في وقت تتهم فيه #واشنطن قوات النظام السوري بشن هجمات كيماوية عدة بغاز الكلور أو السارين خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي نفاه النظام ووصفه بـالأكاذيب.