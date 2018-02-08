الحريري: النظام يستخدم كل أنواع الأسلحة بالغوطة وإدلب

أكد رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية نصر الحريري، الخميس أن النظام يستخدم كل أنواع الأسلحة في الغوطة وإدلب بما فيها الكيماوية.

وقال في مقابلة مع الحدث أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي صامتين أمام ممارسات النظام ضد المدنيين مشيرا إلى أن ما يحدث في الغوطة وإدلب يقوض عملية السلام..

وشدد الحريري على تمسكهم بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

هذا ووبلغت حصيلة ضحايا القصف على #الغوطة_الشرقية الخميس 40 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في وقت سابق أن مقاتلات تابعة للنظام السوري نفذت ضربات جوية على الغوطة التي تسيطر عليها المعارضة ما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 125 آخرين.

وأضاف المرصد أن الطائرات دكت أنحاء عدة من الغوطة الشرقية التي هي عبارة عن جيب محاصر مؤلف من بلدات ومزارع قرب دمشق.

وتواصل قوات النظام لليوم الرابع على التوالي قصفها العنيف لمناطق عدة في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل #المعارضة قرب دمشق.

