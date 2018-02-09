دعوات فرنسية لفتح ممرات إنسانية في سوريا

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، إن بلادها تريد إنهاء الضربات الجوية في سوريا، ودعت لفتح ممرات إنسانية في أسرع وقت ممكن.

وأضافت قائلة لراديو فرانس إنترناسيونال "نحن قلقون جدا ونرقب الوضع على الأرض عن كثب. يجب وقف الضربات الجوية".

لكنها لم تسهب في التفاصيل.

وتابعت "المدنيون هم الأهداف في إدلب وفي شرقي دمشق. هذا القتال غير مقبول إطلاقا".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أخفق في اجتماع عقده، الخميس، بالتوصل إلى نتيجة ملموسة حول قضية إعلان هدنة إنسانية في سوريا حيث يزداد الوضع خطورة في مناطق عدة أبرزها الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر: "لا تعليق". فيما علق دبلوماسي في بلد أوروبي آخر "الأمر رهيب".

وأعلنت #الولايات_المتحدة، الخميس، أنها تؤيد دعوة من #الأمم_المتحدة لوقف العنف في #سوريا لمدة شهر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل إجلاء 700 مدني في الغوطة الشرقية بعد تقارير صدرت مؤخراً مفادها أن حكومة النظام في سوريا تستخدم أسلحة كيمياوية.

ومن جانبها، اعتبرت #موسكو أن الدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار في سوريا "غير واقعية".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 200 مدني قتلوا في 4 أيام من الغارات العنيفة لقوات النظام التي استهدفت الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.