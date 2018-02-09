غوطة دمشق الشرقية.. ألف قتيل وجريح في 4 أيام

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حصيلة قتلى غارات #النظام_السوري على الغوطة الشرقية خلال الساعات الماضية وصلت إلى نحو 76 مدنيا.

وأشار المرصد إلى أن حصيلة #الضحايا من المدنيين خلال الأيام الأربعة الماضية وصلت إلى أكثر من 230 قتيلا، بينهم نحو 60 طفلاً، إضافة إلى إصابة نحو 700 شخص، وهو ما يرفع عدد القتلى والجرحى خلال 4 أيام إلى أكثر من ألف.

وأكد المرصد أن الطائرات دكت أنحاء عدة من الغوطة الشرقية التي هي عبارة عن جيب محاصر مؤلف من بلدات ومزارع قرب دمشق.

وتابع المرصد الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا أن بلدات دوما وبيت سوى وحمورية في الغوطة الشرقية تعرضت لضربات جوية وقصف مدفعي، لكن النظام السوري يكذّب كل الصور والفيديوهات الواردة من الغوطة.

وتعكس الأوضاع المأساوية للمدنيين، ويقول مراراً إنه لا يستهدف "سوى مواقع الإرهابيين"، وفق تعبيره.

وتواصل قوات النظام قصفها العنيف لمناطق عدة في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل #المعارضة قرب دمشق.