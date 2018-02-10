موسكو تدعو للتهدئة على الحدود السورية الإسرائيلية

في أعقاب الغارات الاسرائيلية على سوريا، دعت الخارجية الروسية جميع الأطراف إلى "ضَبط النفس"، وقالت إن تعريض حياة الجنود الروس للخطر في سوريا "غير مقبول بتاتا".



وأعربت الخارجية الروسية في بيان عن قلقها البالغ إزاء التوتر في سوريا، محذرة من تعقيد أكبر للوضع هناك. وطالبت دول المنطقة باحترام سيادة سوريا.

وكانت إسرائيل نفذت قبيل ظهر السبت غارات إسرائيلية تلت غارات واشتباك إسرائيلي سوري وقع صباحاً بعد أن أسقطت إسرائيل درون إيرانية في الجولان، وشنت غارات في العمق السوري، ما دفع دمشق إلى الرد وإسقاط طائرة 16F إسرائيلية.

وفي التفاصيل، شنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية بالإضافة إلى 4 أهداف إيرانية في سوريا.

وأوضح المراسل أن المقاتلات ضربت 12 هدفًا في 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف تابعة لإيران، في حين تعرضت المقاتلات لنيران مضادة.

