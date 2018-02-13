البنتاغون يقترح تخصيص نصف مليار دولار للقوات الكردية

كشفت وزارة الدفاع الأميركية أنها خصصت مبلغ 550 مليون دولار من ميزانية العام 2019 لتدريب وتجهيز "قوات سوريا الديمقراطية" وتأسيس القوة الأمنية الحدودية.

وبحسب الميزانية المقترحة للعام المقبل، فإن #البنتاغون قد خصص 300 مليون دولار من ميزانية عام 2019 لتدريب وتجهيز "قوات سوريا الديمقراطية".

كما وضع 250 مليون دولار لتأسيس القوة الأمنية الحدودية.

وكشف البنتاغون أيضا أنه سيدعم قوات مكافحة الإرهاب العراقية في إطار حربه على #داعش بمبلغ 850 مليون دولار.

وفي حال إقرار #الميزانية فإنها ستكون الأضخم في التاريخ.

أميركا لن تموّل إعادة إعمار العراق

وكان مسؤولون أميركيون وغربيون قد أكدوا أن الولايات المتحدة لا تعتزم المساهمة بأي أموال في مؤتمر لإعادة #إعمار_العراق، في خطوة يقول محللون إنها قد تشكل ضربة جديدة لمكانة واشنطن الدولية.

وأعلن مسؤول أميركي، فيما يتعلق بالمساعدة المالية في المؤتمر الذي سيحضره وزير الخارجية #ريكس_تيلرسون، أن بلاده "لا تعتزم إعلان أي شيء".

والشهر الماضي، كشف رئيس الوزراء العراقي، #حيدر_العبادي، أن إعادة إعمار العراق قد تتكلف أكثر من 100 مليار دولار، وأنها ستتطلب جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخارجية.