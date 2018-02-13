أردوغان: التمويل الأميركي للأكراد يؤثر على قرارات تركيا

تجدد السجال الأميركي التركي بعد إعلان #البنتاغون تخصيص أكثر من نصف مليار دولار للأكراد، وإعلان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن دعم الأكراد سيستمر.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال أردوغان: "إن قرار الولايات المتحدة تقديم الدعم المالي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية سيؤثر على قرارات #تركيا".

وجاءت تصريحات الرئيس التركي قبيل زيارة يقوم بها إلى تركيا هذا الأسبوع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.

200 مليون دولار لدعم "استقرار سوريا"

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون أن الولايات المتحدة ستقدم 200 مليون دولار لدعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة بسوريا.

وأكد تيلرسون أن #واشنطن ستستمر في دعم وتدريب القوات المحلية السورية، كما ستعمل على التأكد من أن القوات التي تدربها حرفية، وتخضع للمساءلة، وتحترم حقوق الإنسان.

وقال تيلرسون: "الولايات المتحدة سوف تدعم الجهود العسكرية ضد داعش في سوريا، وكجزء من هذه الجهود سنستمر في تدريب القوات المحلية، وسنتأكد من أن القوات التي ندربها مهنية وحرفية وتخضع للمساءلة تحترم حقوق الإنسان".

وأضاف: "من الضروري ألا تشكل هذه القوات أي تهديد إضافي، لا زلنا متخوفون من الوضع في الشمال السوري، ونريد أن نركز الجهود على دحر داعش وحماية المدنيين، وندرك أيضا المخاوف التركية، حليفنا في حلف شمال الأطلسي".