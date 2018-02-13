لافروف: أميركا تسعى للبقاء ربما للأبد في سوريا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف أن الولايات المتحدة تتصرف بشكل منفرد وخطير في #سوريا، وتعرض وحدة الأراضي السورية للخطر.

وقال لافروف إنه يبدو مما تفعله #أميركا أنها تسعى لإقامة شبه دولة شرقي الفرات، كما أنها تسعى للبقاء ربما للأبد في سوريا.

واعتبر لافروف أن بلاده ما زالت تحبذ مشاركة #الأكراد في عملية السلام السورية.

وكانت #وزارة_الدفاع الأميركية قد كشفت أنها خصصت مبلغ 550 مليون دولار من ميزانية العام 2019 لتدريب وتجهيز "قوات سوريا الديمقراطية" وتأسيس القوة الأمنية الحدودية.

وبحسب الميزانية المقترحة للعام المقبل فإن البنتاغون خصص 300 مليون دولار من ميزانية عام 2019، لتدريب وتجهيز "قوات سوريا الديمقراطية"، كما خصص 250 مليون دولار لتأسيس القوة الأمنية الحدودية.