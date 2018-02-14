الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في سوريا

جددت الأمم المتحدة دعوتها لجميع الاطراف المتنازعة في سوريا إلى وقف إطلاق النار.

وأكد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية أن وقف إطلاق النار ليس أمر مستحيلا، مشيرا الى أن الغوطة الشرقية على وجه الخصوص عرضة للخطر مع وجود اربعمئة ألف شخص فيها تحت الحصار ووسط عجز عن وصول المساعدات أليهم، بالاضافة إلى محافظة أدلب التي تعاني ايضا من كارثة أنسانية.

إلى ذلك اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بلاده ستوجه ضربات عسكرية إذا ظهرت أدلة على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

وقال ماكرون ان بلاده لم تتوصل بعد إلى أدلة على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا، موضحا انه رغم ذلك وضع خطا احمر فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الماضي عبر ماكرون عن قلقه من دلائل على استخدام قنابل الكلور ضد المدنيين في الآونة الأخيرة.





