أردوغان يخيّر أكراد عفرين.. "الخروج أو الاستسلام"

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إنه لا يمكن اتخاذ قرار في أي قضية تتعلق بالمنطقة دون وجود تركيا. وأضاف أردوغان في كلمة الأحد، خلال مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في أنقرة، أنه لا يمكن التحلي بالصبر إزاء إطلاق مسلحي وحدات الحماية الكردية قذائف صاروخية على الأراضي التركية، مؤكدا سعيه للقضاء عليها.

وخيّر أردوغان الوحدات الكردية بين الذهاب إلى أحضان داعميها، أو إلقاء السلاح، بحسب تعبيره. وانتقد الموقف الأميركي والوعود التي قطعتها الإدارة الأميركية لتركيا دون تنفيذ، مبيناً أن واشنطن خدعت تركيا دائماً وقامت بإلهائها.

إلى ذلك أعلن مسؤولون أكراد التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري لدخول قواته منطقة عفرين، لصد الهجوم التركي هناك بينما لم يخرج عن النظام أي تصريح ولم يعلن عن أي تحرك لقواته باتجاه عفرين.

وذكرت مصادر كردية أن قوات النظام ستنتشر في بعض المواقع الحدودية وقد تدخل منطقة #عفرين، مشيرة إلى أن محادثات سياسية مع النظام ستتبع التفاهمات العسكرية.