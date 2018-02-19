أوغلو من عمان: نرحب بدخول قوات النظام إلى عفرين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من عمان أن بلاده متمسكة بوحدة الأراضي السورية. وأعرب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الاثنين، عن ترحيبه بدخول قوات النظام السوري إلى عفرين في حال أرادت محاربة وحدات الحماية الكردية.

وقال: لا مشكلة إذا دخلت قوات النظام السوري عفرين للقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية، ولكن ولكن إذا دخلت لحماية المقاتلين الأكراد، فلا يمكن لأحد وقف القوات التركية.

وكان الاعلام التابع للنظام السوري أعلن الاثنين أن قوات شعبية موالية ستدخل مدينة #عفرين في شمال سوريا "خلال ساعات" للتصدي لأي هجوم تشنه تركيا على المدينة.

يذكر أن أنقرة تنفذ بالتعاون مع فصائل سورية معارضة للنظام منذ العشرين من الشهر الماضي هجوماً على منطقة عفرين التي تحدها تركيا شمالاً. وشهدت العملية التى تطلق عليها أنقرة اسم "غصن الزيتون" إرسال قوات برية وتنفيذ ضربات جوية وإطلاق نيران المدفعية على منطقة عفرين.

على صعيد، آخر أكد أوغلو على أن تركيا والأردن تتفقان في كافة الملفات الإقليمية، التعي تعني المنطقة. كما جدد موقف بلاده من اعتبار قرار واشنط اعلان القدس عاصمة لإسرائيل، غير شرعي.

