دي ميستورا: من الضروري تشكيل لجنة دستورية في جنيف

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان #دي_ميستورا، أن #محادثات_جنيف والرعاية الأممية، هما السبيل الوحيد لوضع أسس الدستور الجديد في سوريا.

وقال دي ميستورا في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا مساء الأحد: "من الضروري علينا تشكيل لجنة دستورية في جنيف، ولا أحد سوانا يمكنه فعل ذلك". وأضاف، "لذا نحن غارقون في هذه الجهود إلى درجة كبيرة".

إلى ذلك، تطرق المبعوث الأممي إلى النتائج التي أحرزها #مؤتمر_سوتشي للحوار الوطني السوري، ووصف محادثات أستانا بالمفيدة، ما دامت تعمل على وقف التصعيد، رغم ضرورة أن يعيد المشاركون في هذه المفاوضات تقييم ما يحيط بسوريا من مخاطر.

يذكر أن مؤتمر سوتشي (مؤتمر الحوار الوطني السوري) الذي أنهى أعماله يوم 30 يناير 2018 خلص، على الرغم من غياب مجموعات بارزة في المعارضة السورية (هيئة التفاوض)، إلى الاتفاق على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد النظام ووفد واسع التمثيل من المعارضة، من أجل صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".