موت في الغوطة الشرقية.. النظام السوري يقصف 270 صاروخاً

تعيش الغوطة الشرقية لدمشق أسوأ أيامها، حيث ارتفعت الأحد حصيلة القتلى إلى 90، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثق المرصد مقتل 18 مدنياً على الأقل فقط الأحد بينهم اطفال ونساء جراء التصعيد العنيف لقوات النظام تمهيداً منها لتنفيذ عملية عسكرية واسعة تهدف لإنهاء سيطرة فصائل المعارضة على الغوطة الشرقية.

واستهدفت قوات النظام بلدات الغوطة بمئات الصواريخ، حيث أفاد المرصد بأن أكثر من 270 صاروخاً سقطت خلال الساعات الماضية على مسرابا وجسرين وكفربطنا وحمورية وسقبا ودوما ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية.

إلى ذلك، دفع النظام بتعزيزات عسكرية كبيرة قرب الغوطة الشرقية المحاصرة، ما يُنذر بهجوم وشيك ضد آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.

وجاء القصف الأحدبعد فترة من الهدوء الحذر تزامنت مع مباحثات بين الفصائل العاملة في المنطقة وقوات النظام بوساطة روسية.

