سوريا.. 60 قتيلاً في الغوطة الشرقية اليوم

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ستين شخصا في الغوطة الشرقية اليوم بينهم قرابة الثلاثين جثة استخرجت من تحت الأنقاض ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحملة على الغوطة الشرقية التي دخلت يومها الخامس الى اكثر من 375 في ثلاثة ايام ونحو 1700 جريح منذ الاحد.

الناشطون اوضحوا ان أجواء مناخية ماطرة من ساعات الصباح منعت تحليق الطيران الحربي ما دفع النظام الى الاعتماد على تكثيف القصف الصاروخي لكنه عاود غاراته بعد تحسن الاجواء.

إلى ذلك دعا فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الغوطة الشرقية على امل التوصل إلى هدنة لانقاذ ما تبقى من المدنيين و الاطفال.

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين ندد بما سماه حملة إبادة وحشية ضد المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

هذا ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن ينفذ قراراته الخاصة التي تدعو إلى إنهاء الحصار على المناطق المدنية في سوريا، ووضع حد للهجمات على المدنيين، والعمل على وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.



واعتبرت مسؤولة الملف السوري في منظمة العفو الدولية ان قوات النظام وبدعم من روسيا، تستهدف عمدا المدنيين في الغوطة الشرقية حيثيتم قتل وتشويه السكان.

كما اعتبرت ان المجتمع الدولي يقف متفرجا منذ ست سنوات في الوقت الذي ارتكبت فيه قوات النظام جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، مع إفلاتها التام من العقاب.