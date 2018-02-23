الائتلاف السوري: ما يحصل في الغوطة إبادة وروسيا مسؤولة

أكد الائتلاف الوطني السوري، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، أن روسيا هي طرف أساسي في النزاع السوري، لافتاً إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يمنع الدول المعتبرة من ضمن الصراع من التصويت على مشاريع القرارات، وبناء عليه فإن جميع القرارات بشأن سوريا يجب أن تقدم ويصوت عليها بمعزل عن روسيا، لكيلا يبقى مجلس الأمن معطلاً من خلال الفيتو الروسي.

وقالت سلوى أكسوي، نائب رئيس الائتلاف، إن ما تشهده #الغوطة_الشرقية الآن هو حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية تتنافى مع القانون الدولي والقانون الإنساني، ومرتكبوها يتحملون المسؤولية الكاملة عن ذلك، ولا يجوز تمكينهم من الإفلات من العقاب تحت أي ظرف.

كما أكدت أكسوي أن روسيا تتحمل المسؤولية المباشرة عما يحصل في الغوطة، لجهة انخراطها الكامل في الجهد العسكري وعمليات القصف، ومنعها مجلس الأمن من اتخاذ التدابير اللازمة لوقف القصف وإدخال المساعدات.

ودعت إلى تفعيل المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118 القاضي بمعاقبة مستخدمي السلاح الكيمياوي في سوريا وفق الفصل السابع، وإلى تحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه أهالي الغوطة.

إلى ذلك، طالب الائتلاف الأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة لهذا الغرض، ورفض محاولات روسيا تعطيل آلية العدالة الدولية.