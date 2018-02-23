اليونيسف عن الغوطة: لم يعد هناك كلمات

أصدرت منظمة اليونيسف الأممية بياناً من دون أي كلمات حول ما يجري في الغوطة، وقالت خيرت كابالاري، المديرة الإقليمية لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط في مطلع البيان "ليس هنالك كلمات بإمكانها أن تُنصف الأطفال القتلى وأمهاتهم وآباءهم وأحباءهم".

واعتبرت المنظمة في ملاحظة على هامش البيان انها لم تعد تملك الكلمات لوصف معاناة الأطفال، وحدى الغضب.

وتساءلت المنظمة إن كان لا يزال لدى أولئك الذين يلحقون الأذى بالأبرياء كلمات لتبرير أعمالهم الوحشية.

هذا وأفاد منسق #الأمم_المتحدة للشؤون الإنسانية إلى سوريا بـمقتل 370 شخصاً وإصابة 1500 في الغوطة الشرقية منذ بدء الحملة عليها قبل 5 أيام.

وحذر المنسق من تنامي المآسي الإنسانية التي سببها القصف المركز، ما جعل المنازل في الغوطة بدون طعام أو مياه أو كهرباء و80% من سكان حرستا يعيشون تحت الأرض.

وطالب منسق الشؤون الإنسانية بضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في الغوطة قبل فوات الأوان.

