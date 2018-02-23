دي ميستورا: الحاجة ملحة لوقف القصف المروع على الغوطة

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان #دي_ميستورا، الجمعة، الدول الضامنة لعملية #أستانا وهي #روسيا وإيران وتركيا إلى الاجتماع بسرعة لإعادة تثبيت مناطق عدم التصعيد في #سوريا.

كما كرر دعوته لوقف عاجل لإطلاق النار لمنع القصف "المروع" للغوطة الشرقية المحاصرة وقصف العاصمة السورية #دمشق بقذائف مورتر دون تمييز.

وقال دي ميستورا في بيان تلته المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي خلال إفادة في #جنيف، إن وقف إطلاق النار ينبغي أن يتبعه دخول فوري للمساعدات الإنسانية بلا أي معوقات وإجلاء للمرضى والمصابين إلى خارج الغوطة.

إلى ذلك، شدد على ضرورة أن يتبع الهدنة دخول فوري للمساعدات الإنسانية بلا أي معوقات، وتسهيل إجلاء المرضى والمصابين خارج #الغوطة_الشرقية.

وجاء بيان دي ميستورا قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة تستمر 30 يوما في سوريا، بعد التصعيد الدامي الذي شهدته الغوطة منذ يوم الأحد.