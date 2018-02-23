فصائل الغوطة: نؤيد وقفاً فورياً لإطلاق النار

أعلنت الفصائل المسلحة في #الغوطة_الشرقية لدمشق، الجمعة، تأييدها وقف إطلاق النار.

وأرسلت الفصائل العسكرية والمؤسسات المدنية في الغوطة برقية رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن، أكدت فيها تأييدها ﻟﻣﺷروع اﻟﻘرار اﻟﻛوﯾتي - اﻟﺳوﯾدي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا، وإفساح المجال لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المنطق المنكوبة والمحاصرة.

إلى ذلك، طالبت البرقية ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺑﺄن ﯾﺛﺑت ﻟﻠﻌﺎﻟم أﺟﻣﻊ أنه ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﯾﯾن، وحمّلت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟروﺳﯾﺎ وإيران، مطالبة بملاحقة ﻣﺳؤوﻟﻲ ھﺎﺗﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.

كما طالبت الفصائل ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول تفعيل ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، وذﻟك ﻟوﻗف ﻧﻣط اﻹﺑﺎدة ﻓﻲ الغوطة. ورحبت بمطالب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ﻓﻲ اﻟدﺧول اﻟﻔوري إﻟﻰ الغوطة.

وختمت الفصائل برقيتها لمجلس الأمن باعتبار حصار الغوطة ﺟرﯾﻣﺔ ﺣرب، في ظل ﺗﻌﻣد ﻗﺻف اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻷﻋﯾﺎن اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ.