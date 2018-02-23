واشنطن تحمل روسيا مسؤولية تدهور الأوضاع في الغوطة

حملت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية روسيا مسؤولية القصف الذي يشنه النظام السوري على الغوطة الشرقية بسوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية إنه لولا الدعم الروسي للنظام لما وقع هذا الكم من الضحايا والدمار وتاتي هذه التصريحات بعد ساعات على فشل تبني مشروع وقف اطلاق النار بمجلس الامن الدولي يهدف الى فرض وقف انساني لاطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا واتهمت كما اتهمت واشنطن موسكو بوضع العصي بدواليب مفاوضات وقف اطلاق النار.

هذا وأفاد منسق #الأمم_المتحدة للشؤون الإنسانية إلى سوريا بـمقتل 370 شخصاً وإصابة 1500 في الغوطة الشرقية منذ بدء الحملة عليها قبل 5 أيام.

وحذر المنسق من تنامي المآسي الإنسانية التي سببها القصف المركز، ما جعل المنازل في الغوطة بدون طعام أو مياه أو كهرباء و80% من سكان حرستا يعيشون تحت الأرض.

وطالب منسق الشؤون الإنسانية بضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في الغوطة قبل فوات الأوان.

