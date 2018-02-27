هيئة التفاوض: هدنة بوتين تسعى لإفراغ الغوطة من السكان

قال رئيس هيئة التفاوض السورية #نصر_الحريري إنه لا قيمة لقرار مجلس الأمن 2401 بعد إعلان الروس هدنة وتأمين ممر للمدنيين، معتبراً أن الهدف هو إفراغ #الغوطة_الشرقية من أهلها وهو أمر لا يمكن القبول به.

وجاء ذلك رداً على قرار الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين حول #هدنة إنسانية في الغوطة لمدة 5 ساعات بدل أن تكون شاملة، ولمدة ثلاثين يوما.

بوتين أمر بهدنة يومية من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.

وتعرضت الغوطة على مدى الأيام التي سبقت قرار مجلس الأمن لقصف عنيف من النظام السوري خلف ما يزيد على 500 قتيل.