الغوطة.. القصف يجبر 90% من سكان مسرابا على النزوح

يتواصل القصف على #الغوطة_الشرقية في #سوريا، حيث أعلنت مواقع المعارضة عن مقتل ثلاثة وعشرين مدنيا ليل الأحد.

في الأثناء أفيد أن القصف دفع أهالي بلدة مسرابا إلى النزوح تجاه مناطق القطاع الأوسط ودوما.

وأفادت أنباء أن 90% من أهالي البلدة غادروا منازلهم بسبب القصف.

من جهة أخرى، قالت مواقع إعلامية معارضة إن قوات الأسد احتجزت مواطنين من سكان الغوطة الشرقية، خرجوا عبر مخيم الوافدين باتجاه دمشق، خلال فترة الهدنة.

هذا وبلغت حصيلة الضحايا المدنيين في الغوطة الشرقية 770 مدنياً خلال عشرة أيام، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.