ارتفاع عدد قتلى القصف على الغوطة الشرقية إلى 45

أفاد ناشطون بارتفاع عدد قتلى قصف #قوات_النظام_السوري وروسيا على #الغوطة الشرقية اليوم إلى خمسة وأربعين قتيلا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات الجوية على جبهات عدة في الغوطة تواصلت في الوقت الذي دخلت فيه قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة إلى تلك المنطقة.

وأشار المرصد إلى أن الغارات والقصف استهدف جبهات قرب بلدات حرستا وبيت سوى وحوش الأشعري.

وإلى جانب الحملة الجوية، بدأ جيش النظام هجوماً برياً ازدادت وتيرته تدريجياً، ويركز على الجبهة الشرقية. وبات يسيطر على ثلث مساحة الغوطة الشرقية المحاصرة.