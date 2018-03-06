قافلة أممية تحاول الوصول للغوطة مجدداً هذا الأسبوع

ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم إرسال #قافلة_مساعدات أخرى لمنطقة #الغوطة_الشرقية المحاصرة في #سوريا يوم الخميس بعدما لم تستطع 14 من 16 شاحنة إفراغ حمولتها بالكامل، أمس الاثنين، بسبب قصف مدينة دوما.

وقال ينس لايركه من مكتب #الأمم_المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إفادة صحافية اليوم "بعد نحو 9 ساعات في الداخل، تم اتخاذ قرار بالمغادرة لأسباب أمنية وتجنب المخاطرة بسلامة الفرق الإنسانية على الأرض".

وأفاد كريستوف بوليراك من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن العيش تحت الأرض أصبح هو المعتاد في الجيب الذي تسيطر عليه المعارضة ويقطنه نحو 400 ألف شخص، مع إقامة بعض الأسر خلال الشهر المنصرم في الأقبية التي كان بعضها يؤوي 200 شخص.

وأضاف أن ما لا يقل عن ألف طفل قتلوا في أنحاء سوريا منذ بداية العام.