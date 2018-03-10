الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء الصراع المدمر في سوريا

قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غرادي إن الوقت حان لإنهاء الصراع المدمر في #سوريا، مشيرا إلى أن خيارات المدنيين بما فيها الفرار من مناطق الصراع للحصول على الأمان بدأت تتضاءل.

وأكّد غرادي على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والسماح للمدنيين بمغادرة مناطق الاشتباكات، وتجنب استهداف البنى التحتية.

كما أوضح المسؤول الأممي أن #مجلس_الأمن الدولي فشل في مساعدة المدنيين السوريين خلال السنوات السبع الأخيرة.

يأتي هذا، فيما أفاد الصليب الأحمر في سوريا أن قافلة المساعدات قد غادرت #الغوطة_الشرقية بعد إفراغ كل حمولتها.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت، الجمعة، إن القصف الجوي على مناطق دوما يعرض قافلة المساعدات للخطر، ودعت إلى وقف القصف على الغوطة لإيصال القوافل الإغاثية إلى المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بأن غارات جوية استهدفت مدينة دوما في الغوطة الشرقية بالتزامن مع دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وصرّحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن قافلة مساعدات إغاثية قد دخلت الغوطة الشرقية المحاصرة.

وأشار الصليب الأحمر في #سوريا إلى أن قافلة المساعدات عبرت خط الجبهة ودخلت الغوطة الشرقية وفي طريقها إلى مدينة #دوما.