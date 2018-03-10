القوات التركية على بعد 4 كيلومترات من عفرين

باتت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على بعد أربعة كيلومترات فقط من مدينة #عفرين، وفق المرصد السوري.

وأكد المرصد أن #القوات_التركية اقتربت من عفرين من جهة الشمال الشرقي، حيث تدور معارك مع القوات الكردية وسط قصف جوي ومدفعي عنيف.

وتقدمت القوات التركية في محيط المنطقة بعد سيطرتها على بلدة جنديرس الاستراتيجية، وباتت تسيطر على 60% من عفرين.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه بعد معركة عفرين ستتوجه قواته إلى منبج وعين العرب وتل أبيض ورأس العين والقامشلي.

وكان وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، أعلن عن اتفاق بلاده مع الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في مدينة #منبج ومدن شرق نهر الفرات في سوريا.

وقال تشاويش أوغلو إن #أنقرة وواشنطن أسستا مجموعة عمل من أجل هذا الأمر، مؤكدا أنه سيلتقي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الأسبوع المقبل في واشنطن.