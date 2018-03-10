128 قرية في عفرين خارج سيطرة الوحدات الكردية

قالت وكالة الأناضول إن #الجيش_التركي وفصائل المعارضة السورية المساندة له تمكنا من السيطرة على قريتي أرناب ومريمين التابعتين لمركز مدينة عفرين.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من سيطرة الجيش التركي على عدة قرى شمال المنطقة وإعلانه أن 128 قرية تابعة لعفرين خرجت عن سيطرة الوحدات الكردية إضافة إلى خمس بلدات كبيرة.

من جهته، قال أحمد سليمان عضو المكتب السياسي للحزب التقدمي الكردي في #سوريا في مقابلة مع "الحدث" إن الحزب قدم اقتراحا بإخراج المقاتلين الأكراد من #عفرين مقابل انسحاب #تركيا منها وتشكيل مجلس مدني لحكمها تفاديا لاستمرار النزاع.